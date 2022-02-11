Германия

Украинский нападающий не смог проявить себя за отведенное время.

Ганза в рамках поединка 22 тура второго по силе дивизиона чемпионата Германии принимала на своем поле Вердер и уступила со счетом 1:2.

Украинский нападающий Даниил Сикан появился на поле на 75 минуте, выйдя на замену, но не смог отметиться результативным действием.

Впрочем, его команда смогла отыграть один мяч в то время, однако этого не хватило, чтобы набрать очки.

Ганза — Вердер 1:2

Голы: Майсснер, 83 — Дукш, 54, Фуллкруг, 74

Напомним, что Ганза в дебютном матче Сикана уверенно обыграла Динамо Дрезден.