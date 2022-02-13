Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Очередной результативный поединок в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги имел место быть в Менхенгладбахе, где местная Боруссия принимала Аугсбург в так называемом "матче за шесть очков" в опасной близости к зоне вылета. В итоге, большее желание не попасть в удручающее положение в турнирной таблице проявили именно футболисты хозяев поля.

Обзор матча:

Боруссия М — Аугсбург 3:2

Голы: Коне, 30, Хофманн, 46, Бенсебаини, 67 — Яго, 55, 90+3

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни — Хофманн, Нойхаус — Коне, Плеа, Эмболо.

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго — Хан, Дорш, Варгас, Моравек — Грегорич, Нидерлехнер.

Предупреждения: Плеа, Эльведи — Яго, Дорш.