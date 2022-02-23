Лидеры мюнхенцев планируют продолжить выступления в клубе.
Левандовски, Мюллер и Нойер, Getty Images
23 февраля 2022, 15:37
Нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер и голкипер Мануэль Нойер намерены остаться в Баварии и готовы подписать новые соглашения с клубом.
Как сообщает издание Sport Bild, все трое лидеров "красных" хотят продлить контракты до 2025 года. Их действующие договоры рассчитаны до 2023 года.
Стоит отметить, что Нойер сообщил руководству Баварии о желании завершить карьеру в клубе.
Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в приобритении полузащитника Аякса Райана Гравенберха.