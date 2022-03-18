Украина

Поляки продовжують підтримувати Україну.

Представники культури та спорту Польщі звернулися до українців.

Польські зірки, у тому числі лідер національної збірної з футболу та Баварії Роберт Левандовські знову чітко висловили своє відношення до варварської агресії РФ.

Наші добрі сусіди заявили, що Україна та українці не залишаться самі, а можуть розраховувати на допомогу Польщі та поляків.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!