Германия

Матч чемпіонату Німеччини пройшов у кольорах нашого прапора.

Боруссія Д у рамках поєдинку двадцять п'ятого туру чемпіонату Німеччини завітала в гості до Майнца і здобула перемогу.

Фанати обох команд влаштували перформанс на підтримку України, розмістивши напис "You will never walk alone" на тлі українського прапора.

Dortmund and Mainz held up "You'll Never Walk Alone" signs in support of Ukraine ahead of their match today pic.twitter.com/7E8s2N7HJw — B/R Football (@brfootball) March 16, 2022

Нагадаємо, що Боруссія Дортмунд провела акцію, щоб допомогти українському населенню, яке постраждало від російської агресії.