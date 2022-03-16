Новим клубом швейцарського голкіпера стане Сент-Луїс Сіті.
Роман Бюркі, ФК Сент-Луїс Сіті
16 марта 2022, 18:20
Воротар дортмундської Боруссії Роман Бюркі прийняв рішення вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі та наприкінці поточного сезону перебратися до MLS.
Так, керівництво "джмелів" досягло попередньої домовленості щодо 31-річного швейцарця з Сент-Луїс Сіті, з яким футболіст уклав угоду до 2025 року.
До американського клубу зі штату Міссурі Роман Бюркі приєднається вже в липні цього року після того, як нинішній сезон німецької Бундесліги підійде до завершення.
Слід зазначити, що в поточній кампанії Бюрке не провів за Боруссію Дортмунд ні одного матчу, програвши конкуренцію Грегору Кобелю.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!