Воротар дортмундської Боруссії Роман Бюркі прийняв рішення вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі та наприкінці поточного сезону перебратися до MLS.

Так, керівництво "джмелів" досягло попередньої домовленості щодо 31-річного швейцарця з Сент-Луїс Сіті, з яким футболіст уклав угоду до 2025 року.

До американського клубу зі штату Міссурі Роман Бюркі приєднається вже в липні цього року після того, як нинішній сезон німецької Бундесліги підійде до завершення.

Thank you for everything, Roman 👏 pic.twitter.com/8QnTx0JGHE