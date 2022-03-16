Германия

Новим клубом швейцарського голкіпера стане Сент-Луїс Сіті.

Воротар дортмундської Боруссії Роман Бюркі прийняв рішення вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі та наприкінці поточного сезону перебратися до MLS.

Так, керівництво "джмелів" досягло попередньої домовленості щодо 31-річного швейцарця з Сент-Луїс Сіті, з яким футболіст уклав угоду до 2025 року.

До американського клубу зі штату Міссурі Роман Бюркі приєднається вже в липні цього року після того, як нинішній сезон німецької Бундесліги підійде до завершення.

Thank you for everything, Roman 👏 pic.twitter.com/8QnTx0JGHE — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 16, 2022

Слід зазначити, що в поточній кампанії Бюрке не провів за Боруссію Дортмунд ні одного матчу, програвши конкуренцію Грегору Кобелю.

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