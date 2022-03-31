Германия

Німецький клуб хоче зберегти французького півзахисника.

РБ Лейпциг на тлі інтересу інших клубів до Крістофера Нкунку хоче підписати з французом новий контракт, повідомляє видання ESPN.

Поточний контракт півзахисника спливає влітку 2024 року, але "бики" хочуть підписати угоду на покращених умовах.

У поточному сезоні 24-річний гравець провів 39 поєдинків у футболці "биків", забивши 26 голів і здійснивши 15 асистів.

Нагадаємо, що раніше РБ Лейпциг зажадав від Манчестер Юнайтед 75 мільйонів євро за Крістофера Нкунку