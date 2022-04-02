Германия

Ситуацію прокоментував головний арбітр зустрічі.

У рамках 28 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над Фрайбургом.

У певний момент матчу у складі мюнхенців було 12 гравців на полі, що не залишилося поза увагою головного арбітра зустрічі.

"Це була дуже заплутана ситуація. Йшла подвійна заміна Баварії, спершу на табло був показаний неправильний номер, тому Коман не зрозумів, що кличуть його. Через це на полі недовго перебував дванадцятий гравець.

Ми це помітили й зупинили гру, потім порадились один з одним і продовжили матч. Це дратує нас, адже, епізод опинився у центрі уваги. Ми, арбітри, відзначимо це у звіті матчу.

Дванадцять футболістів були на полі протягом 15-16 секунд. За цей час не було забито жодного гола. Знову ж таки, ми зазначимо це в протоколі, а все інше вирішуватиме НФС", – заявив Дінгерт після матчу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Баварії проти Фрайбурга.