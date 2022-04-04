Германия

Клуб незадоволений тим, що грав проти дванадцяти гравців.

У рамках 28 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над Фрайбургом.

Матч завершився скандалом через те, що в певний момент діючий чемпіон Німеччини грав на полі із дванадцятьма гравцями, що очевидно заборонено футбольними правилами.

Керівництво Фрайбурга виступило із заявою, в якій закликало компетентні органи розібратись в тому, що трапилось на полі.

"Ми провели всеобічну оцінку тих дій, що відбулись під-час заміни у складі Баварії. Ми опинились в цій ситуації не за власним бажанням, адже не сприяли проведенню заміни.

Фрайбург вимушений подати апеляцію для оцінки правомірності прийнятих під-час матчу рішень", — наголошую офіційна заява клубу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Баварії проти Фрайбурга.