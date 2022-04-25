Германия

Хазяї поля зробили це з поваги до українських біженців.

РБ Лейпциг у рамках поєдинку тридцять першого туру Бундесліги приймав на своєму полі Уніон із Берліна.

Як повідомляє RB Live, господарі поля вирішили не включати гімн Уніона через його схожість із гімном РФ.

Джерело стверджує, що на матчі було близько 600 біженців з України. Перед початком матчу українців привітав диктор українською.

Нагадаємо, що Кривбас у свою річницю закликав українські клуби відмовитись від версій гімнів російською мовою