Германия

Захисник Айнтрахта змінить клубну прописку.

Майнц оголосив про підписання контракту із захисником франкфуртського Айнтрахту Данні Да Коштою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Німецький футболіст дістався Майнцу на безоплатній основі, адже його контракт із франкфуртцями добіг кінця.

Зазначимо, що угода Данні Да Кошти з Майнцем розрахована до літа 2025 року.

У поточному сезоні німецький фланговий захисник провів лише тринадцять поєдинків, у яких результативними діями не відзначився.