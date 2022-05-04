Германия

Захисник має шанси зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Уже давно було відомо про те, що центральний захисник менхенгладбахської Боруссії Маттіас Гінтер із наступного сезону змінить місце роботи через небажання продовжувати діючий контракт із "жеребцями".

Чутки пов’язували 28-річного виконавця з переходом до потужних європейських клубів накшталт мюнхенської Баварії та каталонської Барселони, однак сам німецький футболіст до останнього втримувався від будь-яких коментарів із цього приводу.

Зрештою, італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив про неочікуване фінальне рішення Гінтера — захисник вирішив обрати Фрайбург, який наразі посідає четверте місце в національній першості з шансами взяти участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.

Контракт Маттіаса буде розрахований до 2026 року з зарплатнею в 4 млн євро на рік.

У поточному сезоні німець відіграв 30 матчів, забивши один гол.