Захисник має шанси зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону.
Маттіас Гінтер, Getty Images
04 травня 2022, 07:55
Уже давно було відомо про те, що центральний захисник менхенгладбахської Боруссії Маттіас Гінтер із наступного сезону змінить місце роботи через небажання продовжувати діючий контракт із "жеребцями".
Чутки пов’язували 28-річного виконавця з переходом до потужних європейських клубів накшталт мюнхенської Баварії та каталонської Барселони, однак сам німецький футболіст до останнього втримувався від будь-яких коментарів із цього приводу.
Зрештою, італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив про неочікуване фінальне рішення Гінтера — захисник вирішив обрати Фрайбург, який наразі посідає четверте місце в національній першості з шансами взяти участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.
Контракт Маттіаса буде розрахований до 2026 року з зарплатнею в 4 млн євро на рік.
У поточному сезоні німець відіграв 30 матчів, забивши один гол.