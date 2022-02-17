Каталонский клуб хочет заполучить немецкого центрбека.
Маттиас Гинтер, Getty Images
17 февраля 2022, 15:34
Барселона возобновила интерес к защитнику гладбахской Боруссии Маттиасу Гинтеру, сообщает издание Mundo Deportivo.
Гинтер отказался продлевать контракт с Боруссией М и летом получит статус свободного агента. Барселона хочет подписать немецкого центрбека и готова начать с ним переговоры.
В услугах 28-летнего игрока также заинтересованы Интер и Бавария.
В текущем сезоне Гинтер провел 22 поединка в футболке "жеребцов".
Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании защитника Лиона Джейсона Денайера.