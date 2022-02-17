Испания

Каталонский клуб хочет заполучить немецкого центрбека.

Барселона возобновила интерес к защитнику гладбахской Боруссии Маттиасу Гинтеру, сообщает издание Mundo Deportivo.

Гинтер отказался продлевать контракт с Боруссией М и летом получит статус свободного агента. Барселона хочет подписать немецкого центрбека и готова начать с ним переговоры.

В услугах 28-летнего игрока также заинтересованы Интер и Бавария.

В текущем сезоне Гинтер провел 22 поединка в футболке "жеребцов".

Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании защитника Лиона Джейсона Денайера.