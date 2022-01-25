Германия

Летом немецкий защитник может стать свободным агентом.

Защитник менхенгладбахской Боруссии Маттиас Гинтер может продолжить свою карьеру в составе мюнхенской Баварии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство чемпионов немецкой Бундеслиги уже начало переговоры с 28-летним немцем, которому оно предложило четырехлетний контракт.

Напомним, летом Гинтер станет свободным агентом, так как у него закончится действующий контракт.

Ранее сообщалось, что Интер предложил Гинтеру контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.