Летом немецкий защитник может стать свободным агентом.
Маттиас Гинтер, Getty Images
25 января 2022, 22:18
Защитник менхенгладбахской Боруссии Маттиас Гинтер может продолжить свою карьеру в составе мюнхенской Баварии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство чемпионов немецкой Бундеслиги уже начало переговоры с 28-летним немцем, которому оно предложило четырехлетний контракт.
Напомним, летом Гинтер станет свободным агентом, так как у него закончится действующий контракт.
Ранее сообщалось, что Интер предложил Гинтеру контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.