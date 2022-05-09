Германия

Молодий нападник перейде до табору "джмелів".

Боруссія Д готується до швидкого відходу Ерлінга Холанда і вже визначилася із заміною.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, дортмундці домовилися про підписання форварда Каріма Адейємі.

Стверджується, що перехід молодого нападника обійдеться Борусії Д в суму близько 38 мільйонів євро.

На рахунку 20-річного Адейємі у поточному сезоні 39 матчів в усіх змаганнях, 20 голів та три асисти.

Нагадаємо, що молодий футболіст отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед, але вирішив відмовитись.