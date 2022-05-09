Молодий нападник перейде до табору "джмелів".
Карім Адейєм, getty images
09 травня 2022, 21:55
Боруссія Д готується до швидкого відходу Ерлінга Холанда і вже визначилася із заміною.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, дортмундці домовилися про підписання форварда Каріма Адейємі.
Стверджується, що перехід молодого нападника обійдеться Борусії Д в суму близько 38 мільйонів євро.
На рахунку 20-річного Адейємі у поточному сезоні 39 матчів в усіх змаганнях, 20 голів та три асисти.
Нагадаємо, що молодий футболіст отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед, але вирішив відмовитись.