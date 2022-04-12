Перемовини з Аяксом тривають.
Райан Гравенберх, Getty Images
12 апреля 2022, 11:50
Баварії вдалося досягти попередньої угоди з агентом Райана Гравенберха Міно Райолою стосовно контракуту на 5 років — повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Але питання стосовно заробітної платні півзахисника залишається відкритим.
Також тривають перемовини з Аяксом стосовно розміру компенсації за футболіста.
Раніше Гравенберх заявив, що не покине Аякс у статусі вільного агента, бо хоче, щоб рідний клуб отримав за нього гідну компенсацію.