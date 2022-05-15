Цього сезону "джмелі" забили 85 м'ячів.
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15 травня 2022, 13:55
В останньому турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на своєму полі обіграла Герту з рахунком 2:1.
За інформацією OptaFranz, "джмелі" змогли забити 85 голів у нинішньому розіграші німецького чемпіонату, що є новим рекордом клубу.
Зазначимо, що підопічні Марко Розе фінішували на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги, а чемпіоном стала Баварія, яка випередила "джмелів" на вісім очок.
Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд попрощалася із Голандом.