Германия

Цього сезону "джмелі" забили 85 м'ячів.

В останньому турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на своєму полі обіграла Герту з рахунком 2:1.

За інформацією OptaFranz, "джмелі" змогли забити 85 голів у нинішньому розіграші німецького чемпіонату, що є новим рекордом клубу.

Зазначимо, що підопічні Марко Розе фінішували на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги, а чемпіоном стала Баварія, яка випередила "джмелів" на вісім очок.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд попрощалася із Голандом.