Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку за місце у Бундеслізі.

У рамках першого стикового матчу за місце в німецькій Бундеслізі берлінська Герта на своєму полі мінімально поступилася Гамбургу (0:1).

Єдиний та переможний гол був забитий на 57 хвилині, а його автором став Людовіт Рейс.

Гра у відповідь, яка і вирішить долю місця в Бундеслізі на наступний сезон відбудеться в понеділок, 23 травня, о 21:30 за київським часом.

Огляд матчу

Герта – Гамбург 0:1

Гол: Рейс, 57