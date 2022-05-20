До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку за місце у Бундеслізі.
Герта – Гамбург, hsv.de
20 травня 2022, 08:39
У рамках першого стикового матчу за місце в німецькій Бундеслізі берлінська Герта на своєму полі мінімально поступилася Гамбургу (0:1).
Єдиний та переможний гол був забитий на 57 хвилині, а його автором став Людовіт Рейс.
Гра у відповідь, яка і вирішить долю місця в Бундеслізі на наступний сезон відбудеться в понеділок, 23 травня, о 21:30 за київським часом.
Огляд матчу
Герта – Гамбург 0:1
Гол: Рейс, 57