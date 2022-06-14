Французький захисник привернув увагу кількох клубів.
Жюль Кунде, getty images
14 червня 2022, 10:34
Челсі вже давно намагається домовитись про підписання захисника Севільї Жюля Кунде, але не може зійтись на ціні.
Як повідомляє журналіст Руді Галетті, у лондонського клубу з'явився конкурент – Баварія готова битися за французького футболіста.
Тим не менш, у пресі повідомлялось, що гравець зацікавлений саме у переході до Челсі.
Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.
Раніше повідомлялось, що француз — трансферна ціль номер один для Челсі.