Германия

Французький захисник привернув увагу кількох клубів.

Челсі вже давно намагається домовитись про підписання захисника Севільї Жюля Кунде, але не може зійтись на ціні.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, у лондонського клубу з'явився конкурент – Баварія готова битися за французького футболіста.

Тим не менш, у пресі повідомлялось, що гравець зацікавлений саме у переході до Челсі.

Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.

Раніше повідомлялось, що француз — трансферна ціль номер один для Челсі.