Германия

Німецький клуб готується зробити гучний трансфер.

Баварія припускає варіант, що Роберт Левандовські покине команду в поточне літнє трансферне вікно, а тому підшукує йому заміну.

Як повідомляє видання As, мюнхенський клуб готовий зробити гучний трансфер, підписавши Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед.

Для Баварії важливо мати досвідченого нападника, який може забивати велику кількість голів за сезон.

У цьому сезоні португалець провів 39 матчів, під час яких відзначився 24 голами та віддав три гольові передачі.

Зазначимо, що Роберт Левандовськи раніше заявив про бажання покинути Баварію, а Барселона робить все, щоб його підписати.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду стурбований повільним розвитком трансферної кампанії Манчестер Юнайтед.