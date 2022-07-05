Италия

Голландський захисник хоче залишити туринський клуб.

Захисник туринського Ювентуса Маттейс де Лігт може залишити "стару синьйору" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 22-річний голландець має намір залишити клуб із Туріна і сам попросив керівництво "старої синьйори" про трансфер.

Також наголошується, що де Лігт хоче продовжити свою кар'єру у мюнхенській Баварії.

Минулого сезону де Лігт провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист. Його контракт із клубом розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче придбати де Лігта.