Німецький клуб хотів підписати талановитого нападаючого.
Жоау Феліш, getty images
12 липня 2022, 19:47
Баварія продовжує шукати варіанти посилення атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Німецький клуб хотів оформити перехід форварда Атлетіко Жоау Феліша, але отримала від мадридців відмову, повідомляє Sport1.
За минулий сезон Феліш відіграв 33 матчі, забивши дев’ять голів та віддавши шість гольових передач.
Нагадаємо, що раніше Баварія погодила умови контракту з де Лігтом, але запропонувала незадовільну суму Ювентусу.