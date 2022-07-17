Германия

Керманич Баварії прокоментував кадровий потенціал клубу.

Незмінний чемпіон німецької Бундесліги останніх десяти років, мюнхенська Баварія, у цьогорічній літній трансферній кампанії не тільки підписує зіркових виконавців накшталт півзахисника англійського Ліверпуля Садіо Мане, чи продовжує контракти з власними виконавцями, як зробила нещодавно відносно Сержа Гнабрі, а й втрачає власних провідних футболістів, як це сталось у ситуації з Робертом Левандовські.

Утім, головний тренер "Рекордмайстера" Юліан Нагельсманн не вважає, що в його команди є якісь проблеми з балансом у складі.

"Роберт Левандовські провів видатні вісім років у Баварії. Замінити його — це велике випробування. Але наразі мені нічого перейматись, бо ми дуже добре оснащені в атаці, і я все ще розпещений вибором виконавців.

У нас є можливості для того, аби побудувати Баварію без нападника, який зможе гарантовано забити 40 голів за сезон. Це цікаве завдання для мене та мого тренерського штабу, а також для Хасана Саліхаміджича та Олівера Кана.

За рахунок переходу Садіо Мане ми підписали гравця, який багато грав на позиції центрального форварда за Ліверпуль минулого сезону, та який є відмінним від Левандовські, не класичним нападником. Але у нас також є багато кадрів, із якими можна грати два центрфорварди", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що раніше спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич спростував чутки про можливий перехід Кріштіану Роналду до його клубу.