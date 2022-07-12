Англия

Невдалий початок тренувального процесу для лондонської команди.

Декільком футболістам лондонського Тоттенгема стало погано під час тренування в Південній Кореї. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, підопічні Антоніо Конте тренувалися в Сеулі за температури +30 градусів, а сам наставник сказав футболістам пробігти полем 42 рази.

Найбільше дісталося двом атакуючим гравцям — Гаррі Кейну, якого знудило, а також Сон Хин Міну, який знепритомнів.

Також пошкодження отримав Деян Кулушевскі, який відчув дискомфорт у своїй літці на початку тренування.

Свій перший контрольний матч Тоттенгем має провести завтра, 13 липня.