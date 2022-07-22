Німеччина

Цього літа 28-річний нападник перейшов до Борусії з Аякса за 31 млн євро.

Нападник дортмундської Боруссії Себастьєн Алле опублікував пост з лікарняного ліжка у своєму Instagram.

"Привіт усім, я хотів повідомити вам, що перший крок завершено! Я хочу подякувати Борусії та команді лікарів, які були видатними для мене. Велике спасибі також всьому медичному персоналу лікарні за їх підтримку", — написав Алле.

Нагадаємо, 28-річний форвард поскаржився на погане самопочуття після тренування, після чого у нього була виявлена ​​пухлина яєчка.

Зазначимо, що Алле перебрався з Аякса до складу "джмелів" у літнє трансферне вікно. Він підписав контракт до літа 2026 року.