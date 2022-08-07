Німеччина

Матч першого туру закінчився нічийним результатом.

У рамках першого туру німецької Бундесліги Штутгарт на своєму полі поділив очки з Лейпцигом.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Вже на восьмій хвилині влучним ударом з передачі Ольмо відзначився Нкунку. Однак, ще до перерви господарі зрівняли цифри на табло зусиллями Ахамади.

Загалом "бики" мали солідну перевагу, але реалізувати його в перемогу на старті сезону вдалося.

Штутгарт — Лейпциг 1:1

Голи: Аахамада, 31 — Нкунку, 8.

Штутгарт: Мюллер — Мвумпа (Переа, 90), Іто, Антон, Мавропанос, Вагноман — Ендо — Ахамада (Каразор, 90+1), Фюріх (Мійо, 77) — Томаш (Мола, 76), Каладжич (Чурлінов, 64).

Лейпциг: Гулачі — Новоа (Сімакан, 81), Клостерманн, Орбан, Гальстенберг, Раум — Генріхс, Кампль (Собослаї, 59), Ольмо (Форсберг, 85) — Андре Сілва, Нкунку.

Попередження: Мвумпа, Мола — Серлот.