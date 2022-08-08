Німеччина

Словенський нападник виступатиме у Бундеслізі.

Бенджамін Шешко переходить до Лейпцигу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 19-річний нападник залишиться у Зальцбурзі на один сезон, а влітку 2023 стане футболістом Лейпцига.

Очікується, що угода буде оформлена цього тижня.

Зазначимо, що вже зараз Шешко називають "новим Голандом", який також виступав за Зальцбург, а потім перейшов до Бундесліги, де грав за Боруссію Дортмунд.

Минулого сезону Шешко провів 36 матчів, у яких забив 10 голів та віддав сім результативних передач. Також на його рахунку вже 13 поєдинків та два забиті м'ячі у складі збірної Словенії.