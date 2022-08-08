Словенський нападник виступатиме у Бундеслізі.
БЕНЬЯМІН ШЕШКО, GETTY IMAGES
08 серпня 2022, 16:55
Бенджамін Шешко переходить до Лейпцигу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 19-річний нападник залишиться у Зальцбурзі на один сезон, а влітку 2023 стане футболістом Лейпцига.
Очікується, що угода буде оформлена цього тижня.
Зазначимо, що вже зараз Шешко називають "новим Голандом", який також виступав за Зальцбург, а потім перейшов до Бундесліги, де грав за Боруссію Дортмунд.
Минулого сезону Шешко провів 36 матчів, у яких забив 10 голів та віддав сім результативних передач. Також на його рахунку вже 13 поєдинків та два забиті м'ячі у складі збірної Словенії.