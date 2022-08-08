Німеччина

Дортмундці узгодили перехід нового форварда.

Боруссія Д у поточне літнє трансферне вікно проводить серйозну роботу, посилюючи всі лінії складу.

Як повідомляє журналіст Патрік Бергер, нападник Кельна Антоні Модест прибув до Дортмунду на медичне обстеження.

Минулого сезону Антоні Модест повернувся до Кельна із оренди у Сент-Етьєн. У 35 матчах чемпіонату та кубку гравець забив 23 м'ячі та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що раніше Алле, у якого виявили пухлину в яєчках, опублікував фото після операції.