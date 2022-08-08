Німеччина

Німецька Бундесліга нарешті розпочала сезон.

Сезон-2022/23 у Бундеслізі офіційно розпочався. Німеччина традиційно дарує нам багато цікавих та захопливих поєдинків, котрі не оминули глядачів й у першому турі цього чемпіонату. Нам точно буде про що поговорити. Несподіваний розгром діючого переможця Ліги Європи, важка перемога Боруссії Дортмунд та багато іншого у нашому традиційному огляді туру.

Баварія підрізала крила франкфуртським "орлам"

Мюнхен розпочинав сезон у Франкфурті-на-Майні, що моментально додавало гостроти стартовому поєдинку. Проте Айнтрахт зіграв так, що краще б взагалі не виходив на поле й отримав технічні поразку "лише" 0:3.

Трапп — Туре, Тута (Хасебе, 81), Н'Діка — Кнауфф, Роде (Якич, 45+3), Соу, Костіч (Аліду, 74) — Ліндстрем (Ленц, 45+3), Борре (Коло Муані, 45+3), Гьотце

Ноєр — Павар (Мазрауї, 82), Упамекано, Ернандес (де Лігт, 82), Девіс — Мюллер (Сане, 65), Кімміх, Забітцер (Гравенберх, 57), Мусіала — Мане, Гнабрі (Тель, 65)

Діючий володар кубку Ліги Європи вчисту провалив перший тайм, коли й була забита левова долю м'ячів "ротен". Усе пішло не за планом вже на 5 хвилині, коли Йозуа Кімміх під акомпанемент димової завіси з трибун Дойче банк Парку низом поклав ігрове знаряддя у правий кут зі штрафного, спіймавши на позиційній помилці Кевіна Траппа.

Незабаром Бенжамен Павар блискуче зіграв на підборі, тож положення господарів стало поганеньким. Далі Баварія просто розкатувала команду Олівера Гласнера та робила із нею, що хотіла. Про що можна казати, якщо статистика ударів вийшла 17 (!) — 4 на користь самі розумієте кого, у тому числі 7 — 0 у площину воріт?!

Дебютним голом у Бундеслізі відмітився Садіо Мане, котрий забив головою (!) після навісу від Сержа Гнабрі, тож ви приблизно можете уявити, що Франкфурт дозволяв робити супернику на очах сумних вболівальників місцевого стадіону.

Наставник "орлів" очманів від подібної гри власних підопічних, тож вирішив зробити кілька замін вже за підсумками першого тайму. Поле залишили Роде, Ліндстрем та Борре, а у другому таймі ще й Костіч, що ясно натякало на пріорітет на користь Суперкубка УЄФА цієї середи. Звісно, не було сенсу тримати лідерів на газоні за подібних обставин. Проте подібна "чудова гра" Айнтрахта точно потішили мадридський Реал.

Отож 5:0 перед перервою! Раніше забити п'ять у першій половині зустрічі стартового тура вдавалося лише...Баварії, котра у сезоні-2020/21 рознесла у тріски Шальке (8:0).

У другому таймі мюнхенці дещо збавили оберти і навіть дозволили супернику забити. Рандал Коло Муані, що посилив АФ цього літа в якості вільного агента з Нанта, скористався помилкою Мануеля Ноєра та закатив м'яча у пусті ворота, тим самим оформивши дебютний гол за Айнтрахт.

"Зірка Півдня" не засмутилася подібним розвитком подій, забивши вшосте наприкінці матчу. Джамал Мусіала технічно переграв Траппа після передачі Лероя Сане.

Комусь певно кортить сказати, що чемпіонат Німеччини закінчено, а Баварію можна назвати чемпіоном, але не поспішайте з висновками. Принаймні, колектив Гласнера очевидно не продемонстрував усієї своєї сили та банально не увійшов у гру. Так, це не знімає з них відповідальності за подібний провал, але факт лишається фактом. Мюнхен ж блискуче розпочав новий сезон з перемоги у суперкубку (4:3 із Лейпцигом) та виносу переможця ЛЕ. Загальний рахунок цих зустрічей — 11:4!

Уніон продовжує домінувати у Берліні

"Залізні" продовжують неприємну традицію для Герти. З моменту підвищення в класі у 2019 році Уніон здобув вже четверту перемогу у семи зустрічах проти "старої дами" у рамах елітного дивізіону. Дві вікторії "синьо-білих" 4:0 та 3:1 лишилися у 2020-му, а після цього вони не можуть переграти непоступливого опонента у Бундеслізі та Кубку Німеччини. Команда Урса Фішера виграла чотири останніх матчі із загальним рахунком — 12:4! Справжнє прокляття!

Рьоннов — Єкель, Кнохе, Лейте — Тріммель, Харагучі (Пантовіч, 78), Р. Хедіра, Габерер (Шафер, 70), Раєрсон (Гісельманн, 64) — Сібачо (Беренс, 78), Ш. Бекер (Левелінг, 71)

Крістенсен — Кенні, Уремовіч, Кемпф, Платтенхардт — К-П. Боатенг (Еджуке, 56), І. Шуньїч (Даріда, 80), Сердар — Лукебакіо, Зельке (Канга, 56), Маоліда (Йоветіч, 56)

Герта не мала й натяку на можливий камбек у цій грі. Уніон тиснув на суперника у першому таймі, але довгий час не міг відкрити рахунок. Вдалося це лише на 31 хвилині. Сібачо головою замкнув подачу від Бекера. На авторі голу варто зупинитися детальніше.

Він перейшов на Ан дер Альтен Фьорстерай цього літа з Янг Бойз. Джордан Сібачо народився у Вашингтоні, але кар'єру розпочав у Франції, допомогло коріння. Певний час бігав за молодіжку Реймса, потім за скромний Шатору, після чого був Ренн та переїзд до Швейцарії. У місцевій Суперлізі він розкрився на повну. 22+4 у 32 матчах минулого сезону, а також два результативні подарунки МЮ та Аталанті у Лізі чемпіонів вразили керівництво Уніону, котре не пожалкувало 6 млн євро компенсації за гравця національної збірної США.

До речі, саме його взяття воріт дозволило американцям пройти Гондурас у півфіналі Ліги націй КОНКАКАФ (1:0). Той турнір, нагадаємо, Штати виграли, зламавши супротив принципових опонентів із Мексики у фіналі (3:2).

Окрім голу Герті "янкі" також зрівняв рахунок у кубковій грі проти Хемніцера, що дозволило перевести той поєдинок у переможний для "залізних" овертайм.

Словом, втрата найкращого бомбардира команди та шостого страйкера Бундесліги минулого сезону Тайво Авонії, котрий перейшов у Ноттінгем Форест за 20,5 млн євро, може жодним чином не повпливати на результати симпатичного колективу. Потрібно лише продовжувати забивати далі.

Чому ми концентруємося не на самому матчі, а на персоналіях? Просто, як ми вже сказали, Уніон впевнено здолав ворогів та в черговий раз довів, хто є королем німецької столиці.

Зв'язка Адеємі-Ройс принесла "джмелям" три пункти

Менш результативно, але не менш цікаво відбувалися події й на дортмундському Вестфаленштадіоні, де місцева Боруссія приймала Баєр.

Кобель — Меньє, Хуммельс, Н. Шлоттербек, Геррейру (Вольф, 84) — Дауд, Ройс, Беллінгем — Адеємі (Т. Азар, 23), Мукоко (Брандт, 68), Мален (Джан, 84)

Градецкі — Фрімпонг, Та, Тапсоба, Хінкапі (Баккер, 79) — Андріх (Арангіс, 13), Паласіос (Амірі, 78) — Белларабі (Гложек, 46), Демірбай (Азмун, 66), Діабі — Шик

Гадаємо, всі чудово пам'ятають побиття немовлят, яке Леверкузен вчинив Боруссії у другому колі минулого сезону. Дортмунд в певний момент просто поплив, абсолютно спокійно дозволяючи "фармацевтам" вибігати у непомірну кількість контратак на вільному просторі, котрого було аж надто багато.

Отож потрібно було брати реванш за ті 2:5. Вдалося, хоча результат певний час висів на тонесенькій волосинці.

BVB не дорахувалися отримавшого пошкодження у грі на кубок Нікласа Зюле, а ось в Баєра відсутній діамант Флоріан Вірц. Питання могли виникнути до оборони "джмелів", але Матс Хуммельс на подив впевнено замінив своєго співвітчизника у зв'язці із Ніко Шлоттербеком.

Команда Едіна Терзіча диктувала власний темп та динаміку гри, в яких Баєр частенько відверто губився. Зате Леверкузен перейшов до іншої тактики — якщо щось не виходить попереду, то будемо жорстко фолити.

В деяких епізодах це відверто дратувало, бо Дортмунд і так не є еталоном здоров'я, а коли їх ще й намагаються зламати, то взагалі повний ахтунг. Хінкапі в одному моменті так небезпечно наступив на ахілл Марко Ройсу, що стало не на жарт лячно. Зламався й автор голу/асисту (з якого боку поглянути) Карім Адеємі, що відмічається результативними діями другий матч поспіль. Дісталося й Ніко Шлоттербеку, котрому вправляли плече за боковою лінією прямо під час гри. Невже мстилися за пошкодженного Роберта Андріха? Але ж він сам намагався дуже жорстко грати проти гравців у чорно-жовтих футболках.

У подібній грі важливо було зберігати концентрацію та грати максимально зібрано. Боруссія так і зіграла.

Хоча у другій половині зустрічі Баєр почав відповідати своїми гострими моментами, котрі просто зобов'язані були завершитися голом, якби не феноменальний Грегор Кобель. В одному епізоді швейцарець відбив потужний дальній постріл Шика перед собою, що дозволило Есек'єлю Паласіосу "рибкою" вразити ворота, але це взяття воріт було скасовано через офсайд у аргентинця, а Грег не зтушувався після помилки та видав два фантастичних сейви після ударів упритул від того ж Патріка Шика.

Наприкінці зустрічі Леверкузен змусив господарів дещо похвилюватися за підсумковий результат, але усі їх старання нівелював Лукаш Градецкі. Фінський голкіпер незрозумілим чином зафіксував ігрове знаряддя у руках, але зробив це за межами карної зони. Після перегляду ВАР аксакал суддівського цеху Фелікс Брих покарав воротаря прямою червоною карткою. На той момент Херардо Сеоане вже використав усі можливі заміни, тож у ворота довелося вставати захиснику Едмонду Тапсоба. Перевірити новоспеченного голкіпера у дії глядачам не вдалося, бо Марко Ройс невдало пробив зі штрафного, а майже одразу після цього пролунав фінальний свисток.

Отже, важка перемога Боруссії на старті. Новий/старий наставник "джмелів" Едін Терзіч встановив серйозне персональне досягнення, вигравши восьмий матч підряд в рамках Бундесліги!

Коротко про інших:

- Фрайбург розніс Аугсбург у другому таймі (4:0). У наших інтригах сезону ми казали, що своєрідний обмін Грегоріч-Деміровіч навіть може піти на користь "грифам". Поки що ці аванси виправдовуються. Саме австрійський нападник відкрив рахунок на початку другого тайму, а через дві хвилини Вінченцо Гріфо розкішним ударом зі штрафного подвоїв перевагу гостей. На 61 хвилині відмітився ще й блудний син Маттіас Гінтер, а трохи пізніше дебютне взяття воріт записав на свій рахунок Ріцу Доан, котрий перебрався до Шварцвальду з ПСВ.

- Боруссія Менхенгладбах розпочала новий сезон із перемоги над Гоффенгаймом (3:1). "Селяни" зуміли відкрити рахунок у меншості, після того як Штефан Пош отримав дві жовтих картки за чотири хвилини, але "жеребці" відновили статус-кво ще перед поверненням у роздягальні (див. неймовірний гол-бісиклету від Рамі Бенсебаїні). У другому ж таймі команда Даніеля Фарке забила ще двічі зусиллями Маркуса Тюрама та Ніко Ельведі.

- Майнц здобув вольову перемогу над Бохумом (2:1). У першому таймі обидві команди обмінялися "результативними подарунками". Карім Онісіво блискуче пробив головою, а Кевін Штьогер вразив дальній кут воріт фантастичним "парашутом" з позиції лівого напівфлангу. Та довго сумувати "карнавальникам" не довелося, бо у другій половині другого тайму Онісіво оформив дубль, скориставшися провалом захисників рурців при подачі Антона Штаха з кутового.

- Вольфсбург зумів втекти від поразки у домашньому поєдинку проти Вердера (2:2). Лукас Нмеча відкрив рахунок, скориставшись блискучою зрячою передачею між лініями від новачка "вовків" Патріка Віммера, проте Бремену вдалося забити двічі за кілька хвилин зусиллями Нікласа Фуллькруга (більярдний постріл у дальній кут) та Леонарду Біттенкурта (удар головою після подачі Дукша). Команда Ніко Ковача ризикувала зазнати першої поразки у сезоні Бундесліги, але на 84 хвилині господарів врятував Жозуа Гілавогі, добре спіймавши м'яча на відскоці. Легенда Вольфсбурга залишив Фольксваген Арену взимку та перейшов у Бордо, але після вильоту славетного клубу до Ліги 2 повернувся у Німеччину, та ще гарно й результативно!

- Лейпциг втратив очки у Штутгарті (1:1). Команда Доменіко Тедеско відкрила рахунок (хто ж, як не Крістофер Нкунку), але суперник зумів відігратися після чудової комбінації "у стіночку" імені дуету Калайджич/Ахамада. У другому таймі "бики" вчисту переграли "швабів" по моментах (18 (6) — 3 (0) по ударах), але вирвати перемогу не зуміли. Можливо, повернення Тімо Вернера з Челсі допоможе РБ в кращій реалізації моментів. І жарти тут не доречні, бо в Саксонії форвард демонстрував дійсно чудову гру.

- Кельн, навіть без Антоні Модеста, котрий днями має перейти у Дортмунд, не залишив Шальке жодного шансу (3:1). Вже у першому таймі пряму червону картку отримав півзахисник Домінік Дрекслер, а у таймі другому "козлики" почали конвертувати чисельну перевагу у голи. Спершу відмітилися Кіліан та Кайнц, потім Маріус Бультер скоротив відставання, але ефектну крапку у зустрічі поставив Любічич. Наче й непогану трансферну кампанію провели "кнаппен", але поки що якості складу це явне не додало. Як би з такою грою знову не спікувати у другий дивізіон.

Цікаві факти:

- Джамал Мусіала забив 13 голів у Бундеслізі, що робить його найбільш результативним гравцем до 20 років в історії клубу разом із минулим генеральним директором Улі Хьонессом.

- Баварія не програє у стартових турах Бундесліги 11 рік поспіль.

- Джордан Сібачо перший американець в історії берлінського Уніона, котрий грав та забивав за "залізних" у Бундеслізі.

- Уніон наразі має найдовшу безпрограшну серію серед усіх команд Бундесліги — 8 матчів.

- Видалення Штефана Поша стало рекордно раннім для Гоффенгайма у Бундеслізі.

- Гоффенгайм пропустив 13 голів зі стандартів у календарному 2022 році у чемпіонаті, що є антирекордом клубів БЛ.1.

- Не дивлячись на маленький зріст (5 футів, 6 дюймів) 6 з 27 голів Леонардо Біттенкурта у Бундеслізі були забиті головою.

- Вердер розпочав свій 58-ий сезон у елітному дивізіоні Бундесліги.

- Штефан Белль провів 250-ий поєдинок у якості гравця Майнца 05.

- Лише 11 з 46 залікових балів у минулому сезоні Майнц набрав на виїзді, але наразі має серію з двох виїзних перемог підряд, розпочату наприкінці минулої кампанії Бундесліги.

- Маттіас Гінтер зіграв за рідний Фрайбург вперше за 3010 днів.

- Фрайбург не програвав у восьми зустрічах проти Аугсбурга.

- 59 зі 145 голів Марко Ройса у Бундеслізі забезпечили дозволили його командам вести 1:0.

- Боруссія Дортмунд востаннє програла у стартовому матчі Бундесліги влітку 2014 року. Тоді саме Баєр переміг команду Юргена Клоппа завдяки голу Каріма Белларабі на 9 секунді зустрічі та взяттю воріт Штефана Кісслінга у доданий до другого тайму час (2:0).

- Штутгарт пропустив першим восьмий раз у дев'яти зустрічах проти Лейпцига у Бундеслізі.

- Окрім того, "шваби" лише вдруге зуміли вразити ворота "биків" у рамках елітного дивізіону.

- Кельн жодного разу не зіграв у нульову нічию у БЛ.1 під керівництвом Штеффена Баумгарта.

- "Козлики" також не програвали Шальке 04 у дев'яти останніх матчах у еліті, а також здобули найбільше перемог (40) у іграх проти "кнаппен" у вищому дивізіоні.

Найкращий гол 1-го туру:

Йозуа Кімміх (Баварія Мюнхен)

Доді Лукебакіо (Герта Берлін)

Вінченцо Гріфо (Фрайбург)

Рамі Бенсебаїні (Боруссія Менхенгладбах)

Кевін Штьогер (Бохум)

Найкращий тренер 1-го туру:

Юліан Нагельсманн (Баварія) — розгром Айнтрахта

Едін Терзіч (Боруссія Дортмунд) — перемога над міцним Баєром, котра дозволила спеціалісту виграти восьмий матч Бундесліги підряд

Урс Фішер (Уніон Берлін) — впевнена вікторія у дербі Берліна

Крістіан Штрайх (Фрайбург) — виїзна перемога над Аугсбургом (4:0)

Штеффен Баумгарт (Кельн) — навіть без Антоні Модеста команда цього наставника зуміла впевнено переграти Шальке 04

Найкращий гравець 1-го туру:

Зв'язка з Баварії Томас Мюллер (два асисти) / Серж Гнабрі (гол+пас)

Шеральдо Бекер (Уніон Берлін) — гол+пас у дербі з Гертою (3:1)

Алассан Плеа (Боруссія Менхенгладбах) — два асисти, що дозволили "жеребцям" зробити камбек проти Гоффенгайма

Міхаель Грегоріч (Фрайбург) — гол+пас у дебютному матчі (4:0)

Марко Ройс (Боруссія Дортмунд) — переможний м'яч у ворота Баєра (1:0)

Символічна збірна 1-го туру: