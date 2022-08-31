Німеччина

Німець може перебратися до Бундесліги.

Леверкузенський Байєр продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, німецький клуб націлився на Робіна Гозенса з Інтера.

"Фармацевти" хочуть орендувати німецького футболіста за 2 мільйони євро з опцією викупу за 28 мільйонів євро.

Зазначимо, що минулого сезону Госенс ​​відіграв 17 матчів, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.