Німець може перебратися до Бундесліги.
Робін Гозенс, getty images
31 серпня 2022, 09:54
Леверкузенський Байєр продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, німецький клуб націлився на Робіна Гозенса з Інтера.
"Фармацевти" хочуть орендувати німецького футболіста за 2 мільйони євро з опцією викупу за 28 мільйонів євро.
Зазначимо, що минулого сезону Госенс відіграв 17 матчів, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що Байєр також розглядає інший варіант посилення лівого флангу оборони – Марсело.