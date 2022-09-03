Німеччина

Керманич прокоментував атмосферу в його колективі.

Мюнхенська Баварія була помітно активною під час цьогорічної літньої трансферної кампанії, і зуміла як наслідок залучити до свого складу одразу кількох якісних виконавців накшталт Маттейса де Лігта, Садіо Мане, Раяна Гравенберха, Нуссера Мазрауї чи Матейса Теля.

У підсумку, ці придбання створили відчутну конкуренцію всередині колективу, наслідки впливу якої не міг не помітити головний тренер команди Юліан Нагельсманн.

"Я бачу можливості для виникнення конфліктів між гравцями за ходом сезону. Цей момент обов’язково колись настане, і цьому не завадиш навіть ґрунтовними розмовами.

Кожен гравець на початку літа підходив до мене в офіс на клубній базі і казав, що нам потрібні нові футболісти, аби була більшою конкуренція. І було б дивно від них зараз почути, що вони самі про це ніколи не просили.

Був запит на конкуренцію — ми її створили, що нещодавно підтвердив наш генеральний директор Олівер Кан. Це було важливим рішенням для команди.

Наразі я не бачу жодних проблем із цим, як усе працює.

На мою думку, щось також залежить і від самих футболістів. Деяким відомим виконавцям усе ж таки доведеться посидіти на лаві для запасних певний час, але це також є частиною їхньої роботи.

Якщо ми зможемо протримати цю напругу в команді якомога довше за ходом сезону, то, можливо, зможемо досягти бажаних цілей. У всякому випадку, до цього стане трохи більше передумов.

Для мене головне, щоб гравці зберігали гарний настрій протягом усього року, і після його закінчення могли сказати: "Я з Баварії, там шалена конкуренція"", — заявив німецький фахівець.

Найближчий матч незмінних чемпіонів Німеччини останнього десятиріччя відбудеться 3 вересня, о 16:30.