Німеччина

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

У рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини Боруссія Д вирушить у гості до РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг — Боруссія Д

Субота, 10 вересня, 16.30. Стадіон Ред Булл Арена, Лейпциг. Головний арбітр зустрічі – Свен Яблонські.

РБ Лейпциг не найкращим чином розпочав сезон у чемпіонаті Німеччини, а тому опинився у середині турнірної таблиці. На зміну невдалим матчам у перших турах прийшли перемоги над Вольфсбургом із рахунком 2:0, а також тріумф із рахунком 8:0 у рамках Кубка Німеччини, проте ці результати не стали стабільними, адже після цього була поразка з рахунком 0:4 від Айнтрахта.

Посеред тижня "бики" зустрілись з Шахтарем в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів та зазнали катастрофічної поразки з рахунком 1:4. Відразу за цим відбулося звільнення головного тренера Доменіко Тедеско. Дуже цікаво подивитись, як зможе вплинути на команду Марко Розе в дуже короткий час.

Боруссія Дортмунд, у свою чергу, після п'яти матчів набрала дванадцять балів. "Джмелі" програли лише Вердеру у зустрічі з дуже несподіваною кінцівкою. Боруссія Дортмунд до 88 хвилини вела у рахунку в два м'ячі, проте за буквально шість хвилин умудрилася пропустити тричі та втратити все, що могла.

Боруссія Д кожен сезон намагається нав'язати боротьбу Баварії за чемпіонський титул, але у "джмелів" це виходить не найкращим чином. До того ж, зараз дортмундцям слід хоча обійти Фрайбург, який перевершує їх за додатковими показниками. Зазначимо, що в останніх п'яти іграх між командами було зафіксовано три перемоги дортмундців, а також два тріумфи Лейпцигу. Команди проводять досить результативні ігри – за п'ять зустрічей було забито 22 голи.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Клостерманн, Ольмо – Азар, Дауд, Морей, Кобел, Гіттенс

Під питанням: Орбан, Гвардіол, Поульсен — Адейємі, Мален

Цікаві факти:

РБЛ забив понад 2,5 голи в останніх 5 матчах проти Боруссії Дортмунд у всіх турнірах.

Боруссія Дортмунд виграла 6 з останніх 7 матчів (Бундесліга).

РБЛ не зазнає поразок у 9 з останніх 10 домашніх матчів (Бундесліга).

РБЛ забив щонайменше 2 голи в останніх 3 домашніх матчах (Бундесліга).