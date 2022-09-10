Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.
РБ Лейпциг — Боруссія Д, getty images
10 вересня 2022, 08:00
У рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини Боруссія Д вирушить у гості до РБ Лейпциг.
РБ Лейпциг — Боруссія Д
Субота, 10 вересня, 16.30. Стадіон Ред Булл Арена, Лейпциг. Головний арбітр зустрічі – Свен Яблонські.
РБ Лейпциг не найкращим чином розпочав сезон у чемпіонаті Німеччини, а тому опинився у середині турнірної таблиці. На зміну невдалим матчам у перших турах прийшли перемоги над Вольфсбургом із рахунком 2:0, а також тріумф із рахунком 8:0 у рамках Кубка Німеччини, проте ці результати не стали стабільними, адже після цього була поразка з рахунком 0:4 від Айнтрахта.
Посеред тижня "бики" зустрілись з Шахтарем в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів та зазнали катастрофічної поразки з рахунком 1:4. Відразу за цим відбулося звільнення головного тренера Доменіко Тедеско. Дуже цікаво подивитись, як зможе вплинути на команду Марко Розе в дуже короткий час.
Боруссія Дортмунд, у свою чергу, після п'яти матчів набрала дванадцять балів. "Джмелі" програли лише Вердеру у зустрічі з дуже несподіваною кінцівкою. Боруссія Дортмунд до 88 хвилини вела у рахунку в два м'ячі, проте за буквально шість хвилин умудрилася пропустити тричі та втратити все, що могла.
Боруссія Д кожен сезон намагається нав'язати боротьбу Баварії за чемпіонський титул, але у "джмелів" це виходить не найкращим чином. До того ж, зараз дортмундцям слід хоча обійти Фрайбург, який перевершує їх за додатковими показниками.
Зазначимо, що в останніх п'яти іграх між командами було зафіксовано три перемоги дортмундців, а також два тріумфи Лейпцигу. Команди проводять досить результативні ігри – за п'ять зустрічей було забито 22 голи.
Орієнтовні склади:
Не зіграють: Клостерманн, Ольмо – Азар, Дауд, Морей, Кобел, Гіттенс
Під питанням: Орбан, Гвардіол, Поульсен — Адейємі, Мален
Цікаві факти:
РБЛ забив понад 2,5 голи в останніх 5 матчах проти Боруссії Дортмунд у всіх турнірах.
Боруссія Дортмунд виграла 6 з останніх 7 матчів (Бундесліга).
РБЛ не зазнає поразок у 9 з останніх 10 домашніх матчів (Бундесліга).
РБЛ забив щонайменше 2 голи в останніх 3 домашніх матчах (Бундесліга).
прогноз 1:3