Німеччина

Відбулися чергові матчі шостого туру німецького чемпіонату.

Завершилися поєдинки шостого туру німецької Бундесліги, де було на що подивитися.

У першій грі леверкузенський Баєр у гостях поділив очки з берлінською Гертою. Матч закінчився із рахунком 2:2. "Аптекарі" першими відкрили рахунок на 49 хвилині, коли відзначився Демірбай, але потім берлінці зібралися і двічі вразили ворота суперника завдяки голам Сердара та Ріхтера. Проте останнє слово було за леверкузенцями – на 80 хвилині відзначився Шик.

Герта — Баєр 2:2

Голи: Сердар, 56, Ріхтер, 74 — Демірбай, 49, Шик, 80.

Герта: Крістенсен — Платтенхардт, Кемпф, Уремович, Кенні — Сердар (Боетіус, 67), Шунич, Тусар (Даріда, 90+3) — Еджуке (Ріхтер, 67), Лукебакіо (Дардаі, 81), Канга (Зельке, 81).

Баєр: Градецкі — Гінкап'є, Та, Тапсоба, Фрімпонг (Коссуну, 76) — Демірбай (Азмун, 76), Паласіос (Арангіс, 42) — Гадсон-Одої (Андріх, 76), Хлозек (Амірі, 66), Діабі — Шик.

Попередження: Сердар, Шунич, Зельке — Арангіс.

У другій грі Айнтрахт мінімально поступився Вольфсбургу з рахунком 0:1. Єдиний та переможний гол був забитий на 60 хвилині, а його автором став Лакруа.

Айнтрахт — Вольфбург 0:1

Гол: Лакруа, 60.

Айнтрахт: Трапп — Пеллегріні, Ндіка, Тута, Кнауфф (Аліду, 82) — Соу, Якич — Гьотце — Камада (Ліндстрьом, 64), Муані, Борре (Аларіо, 64).

Вольфсбург: Кастеелс — Отавіо, ван де Вен, Лакруа, Баку — Брекало (Герхардт, 89), Франьїч (Гілавогі, 64), Арнольд, Сванберг (Нмеча, 79) — Вальдшмідт (Мармош, 79), Нмеча.

Попередження: Соу, Тута — Отавіо, Сванберг, Нмеча, Арнольд.

В останній зустрічі Гоффенгайм здобув перемогу над Майнцем із рахунком 4:1. У складі переможців результативними ударами відзначилися Крамарич, Премель, Даббур та Кадержабек. У гостей забив Кор.

Також зазначимо, що гості з 41 хвилини грали у меншості після вилучення Хака, а на 43 хвилині Крамарич не реалізував пенальті.

Гоффенгайм — Майнц 4:1

Голи: Крамарич, 53, Премель, 69, Даббур, 80, Кадержабек, 90+1 — Кор, 83.

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума (Нсокі, 46), Фогт, Кабак — Сков (Анхеліньо, 75), Гайгер (Руді, 70), Кадержабек — Баумгартнер (Штіллер, 84), Премель — Крамарич (Даббур, 70), Рюттер.

Майнц: Центнер — Ляйтш, Хак, Белль — Карікол (Касі, 75), Кор, Баррейро (Фернандес, 64), Відмер — Фульгіні (Лі Дже Сон, 64), Буркардт (Бурцорг, 14 (Тауер, 46)) — Онісіво.

Попередження: Баумгартнер, Акпогума, Фогт — Онісіво, Белль.

Вилучення: Хак, 41 (пряма червона).

На 43 хвилині Крамарич (Гоффенгайм) не реалізував пенальті