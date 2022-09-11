Німеччина

17-річний вінгер відзначився голом в останньому матчі проти Штутгарта.

Директор Баварії Хасан Саліхаміджич висловився про вінгера своєї команди Матіаса Теля, який у своєму дебютному матчі в Бундеслізі у стартовому складі "червоних" відзначився голом у ворота Штутгарту.

"Йому 17, але він має якості, якими володіють небагато у світі. На мій погляд, він найкращий талант у Європі на цій позиції. У нього є потенціал та інстинкт бути великим", — цитує слова Саліхаміджича журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, раніше 17-річний Тель став наймолодшим гравцем в історії Баварії, який забив в Бундеслізі.