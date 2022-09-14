Німеччина

Терміни відновлення 30-річного футболіста наразі невідомі.

Захисник мюнхенської Баварії Буна Сарр не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

30-річний футболіст у вівторок, 13 вересня, переніс успішну операцію на лівому коліні.

Нинішнього сезону Сарр ще не брав участь у матчах через пошкодження підколінного сухожилля.

Нагадаємо, вчора Баварія обіграла Барселону у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу.