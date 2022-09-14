Терміни відновлення 30-річного футболіста наразі невідомі.
Буна Сарр, ФК Баварія
14 вересня 2022, 13:38
Захисник мюнхенської Баварії Буна Сарр не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
30-річний футболіст у вівторок, 13 вересня, переніс успішну операцію на лівому коліні.
Нинішнього сезону Сарр ще не брав участь у матчах через пошкодження підколінного сухожилля.
Нагадаємо, вчора Баварія обіграла Барселону у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу.