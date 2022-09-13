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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 12 вересня:

Стало відомо, що деякі гравці Баварії обурені поведінкою Нагельсманна. Гравці незадоволені тим, що коуч розкритикував команду, а не власні рішення після матчу зі Штутгартом (2:2).

Вулвергемптон підписав контракт із Дієго Костою. Угода розрахована до літа наступного року.

Шапаренко та Циганков увійшли до списку найкращих гравців світу до 25 років. Перший фігурує у списку "креативних плеймейкерів", а другий" — "інвертованих бомбардирів".

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.