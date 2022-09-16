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Сьогодні в польському містечку Бельсько-Бяла розпочинається підготовка молодіжної збірної України до стикових матчів кваліфікації Євро-2023 (U-21) з командою Словаччини.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчів проти Словаччини у плей-оф відбору до Євро-2023.

"Не втомлююся дякувати ЗСУ та пишатися ними. Такими думками переймається вся наша «молодіжка», я це точно знаю.

Ми добре вивчили збірну Словаччини, переглянувши більше 10-ти ігор за її участі. Інформації дуже багато, тому важливо виокремити найголовніше. Наразі цим і займаємося.

Проте завдання номер один — якомога швидше згадати саме наші принципи гри. Ми ніколи не приховуємо, що, враховуючи, звісно, певні стилістичні та тактичні особливості гри суперника, будуємо свій футбол та ні під кого не підлаштовуємося.

Я ніколи не тиснув на футболістів результатом — кожен із них це може підтвердити. Завжди підкреслював, що відповім за кожну поразку, а ви маєте відповідати разом зі мною за кожну гру.

Не буде тиску й цього разу. Зайвий він і тому, що хлопці так близько підійшли до своєї мети, що особливо мотивувати їх взагалі не потрібно. Але я їм нагадаю, що вони мріють не просто поїхати на Євро, а показати там змістовний футбол. Не забуваймо і про шанс потрапити на Олімпійські ігри", — сказав Ротань в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

Матчі проти Словаччини відбудуться 23 і 27 вересня. Раніше Руслан Ротань оголосив список гравців, які пройдуть підготовку та будуть залучені у матчах.