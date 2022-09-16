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Сьогодні в польському містечку Бельсько-Бяла розпочинається підготовка молодіжної збірної України до стикових матчів кваліфікації Євро-2023 (U-21) з командою Словаччини.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про підготовку до матчів проти Словаччини у плей-оф відбору до Євро-2023.

"На жаль, маємо дві суттєві втрати. Це стосується голкіпера Руслана Нещерета та нападника Владислава Супряги. Це наші основні виконавці, які є дуже корисними як на полі, так і за його межами.

Ми дійсно занепокоєні тим, що почнемо свою підготовку без двох основних голкіперів — Нещерета та Трубіна, якого Олександр Петраков викликав до лав національної збірної. Звісно, ми розраховуємо на Кирила Фесюна, який уже давно в нашій команді, але в Колосі у нього немає ігрової практики. Викликали двох новачків — уже досвідченого Дмитра Мацапуру та юного Якова Кінарейкіна, але для них це буде перший приїзд до збірної. Проте, я не бачу ніяких причин панікувати, причому такий самий настрій і в нашого тренера воротарів — Віталія Реви", — сказав Ротань в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

Матчі проти Словаччини відбудуться 23 і 27 вересня. Раніше Руслан Ротань оголосив список гравців, які пройдуть підготовку та будуть залучені у матчах.