Німеччина

Відбувся черговий матч сьомого туру німецького чемпіонату.

У поєдинку сьомого туру німецької Бундесліги Гоффенгайм не зміг переграти Фрайбург.

Матч закінчився без забитих м'ячів. Якщо коротко пройтися за статистикою, то гра вийшла рівною з великою кількістю боротьби на полі.

Після семи турів Фрайбург набрав 14 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги, а у Гоффенгайма на один бал менше та четверта позиція.

Гоффенгайм — Фрайбург 0:0

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Фогт, Кабак — Анхеліньо, Гайгер (Дамар, 64), Кадержабек — Баумгартнер (Даббур, 64), Премель — Крамарич (Руді, 81), Рюттер.

Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Лінхарт, Гінтер, Сільділлія — Хьофлер, Еггештайн — Гріфо (Вайсхаупт, 79), Кьєрех (Чон У Ен, 79), Доан (Шаде, 79) — Грегорич (Петерсен, 85).

Попередження: Даббур — Гюнтер, Гінтер.