23-річний хорват може перебратися до німецької Бундесліги.
Йосип Шутало, Getty Images
23 вересня 2022, 14:40
Захисник загребського Динамо Йосип Шутало може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, до боротьби за 23-річного хорвата включився Лейпциг, крім якого на футболіста претендують клуби з Англії та Іспанії.
Також зазначається, що "бики" розпочнуть переговори про можливий трансфер футболіста наступного місяця.
Цього сезону Шутало провів сім поєдинків у всіх турнірах.