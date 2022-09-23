Німеччина

23-річний хорват може перебратися до німецької Бундесліги.

Захисник загребського Динамо Йосип Шутало може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, до боротьби за 23-річного хорвата включився Лейпциг, крім якого на футболіста претендують клуби з Англії та Іспанії.

Також зазначається, що "бики" розпочнуть переговори про можливий трансфер футболіста наступного місяця.

Цього сезону Шутало провів сім поєдинків у всіх турнірах.