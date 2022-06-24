Италия

22-річний футболіст продовжить кар'єру на батьківщині.

Захисник Аталанти Бошко Шутало підписав контракт із загребським Динамо. Про це повідомляє прес-служба хорватського клубу.

Угода з 22-річним хорватом розрахована на п'ять років, а сума трансферу становила близько чотирьох мільйонів євро.

Капітан молодіжної збірної Хорватії виступав за Аталанту із січня 2020 року.

Минулий сезон Бошко провів у складі Верони на правах оренди – на його рахунку 24 матчі в італійській Серії А.