Німеччина

Відбувся черговий матч сьомого туру німецького чемпіонату.

У сьомому турі німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія впевнено обіграла Лейпциг із рахунком 3:0.

Перемогу господарям поля забезпечили результативні удари у виконанні захисника Рамі Бенсебаіні та півзахисника Йонаса Хофманна, який оформив дубль.

Після семи турів Боруссія набрала 12 очок і посіла шосте місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги, а у Лейпцига – вісім балів та 12 рядок.

Боруссія М — Лейпциг 3:0

Голи: Хофманн, 11, 35, Бенсебаіні, 53.

Боруссія М: Зоммер — Бенсебаіні, Елведі, Фрідріх, Скаппі — Вайгль (Янкче, 90+1), Крамер — Штіндль (Вольф, 82 (Херрманн, 86)), Коне, Хофманн (Лайнер, 90) — Тюрам (Мінполе, 90).

Лейпциг: Гулачі — Раум, Гвардіол, Орбан, Генріхс (Новоа, 80) — Кампль, Айдара (Шлагер, 46) — Собослаї, Форсберг (Вернер, 46), Нкунку — Андре Сілва (Поульсен, 67).

Попередження: Вайгль, Штіндль — Кампль, Генріхс.