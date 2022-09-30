Німеччина

Фахівець розповів, що віддає всього себе у Баварії.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн розповів, що тяжко переносить критику на свою адресу за результати.

"Завжди важливо відпочивати від тяжких буднів. Я переглянув усі наші матчі під час паузи ще раз і багато чого проаналізував. Ми зібрались з командою та все обговорили. Впевнений, що ми добре зіграємо з Байєром у матчі на передодні.

Я приймаю будь-яку критику дуже близько до серця. Кожен із нас повинен відчувати відповідальність за результат, і я теж її відчуваю. Я багато вкладаю в цю роботу. Я не відповідаю за все у клубі, як і гравці. Це командний вид спорту", — цитує фахівця Bayern&Germany.

Після семи турів Бундесліги Баварія йде на п'ятій сходинці із 12 набраними балами у своєму активі.