Німеччина

Доля зустрічі вирішилася завдяки пенальті.

Дев'ятий тур німецької Бундесліги сезону-2022/23 розпочався з гри між Гоффенгаймом і Вердером. У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, а у другому бременці вирвали перемогу завдяки реалізованому пенальті — 1:2.

За підсумком матчу Гоффенгайм не зумів обійти дортмундську Боруссію та Баварію і з 14 балами опустився на 6 сходинку. У свою чергу "джмелів" і мюнхенців наздогнали бременців, які поступаються чемпіону виключно за додатковими показниками (за ними ж випереджаючи Дортмунд), маючи 15 пунктів.

Гоффенгайм — Вердер — 1:2

Голи: Даббур, 32 — Дукш, 18, Фуллькруг, 86, пен

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Фогт, Нсокі — Сков (Кадержабек, 66), Гайгер (Штіллер, 89), Анхеліньо (Ларсен, 89) — Премель, Крамарич (Рюттер, 66) — Дабур, Баумгартнер

Вердер: Павленка — Штарк, Велькович, Фрідль — Вайзер, Груєв (Біттенкурт, 59), Гросс (Піпер, 90+2), Романо Шмід (Стаге, 90+2), Юнг (Б'юкенен, 75) — Фуллькруг, Дукш

Попередження: Гайгер, 8, Фогт, 72, Кабак, 90+1 — Груєв, 44, Фрідль, 45+1, Біттенкурт, 90+4

Відзначимо, що у суботу у Німеччині пройде легендарне "Дер Класікер" між дортмундською Боруссією та мюнхенською Баварією. Початок матчу на Сігнал Ідуна Парк — о 19:30.