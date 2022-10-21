Німеччина

Португалець може продовжити кар'єру у мюнхенському клубі.

Форвард Атлетіко Жоау Феліш може продовжити кар'єру в Баварії.

Як повідомляє AS, ситуація міжпортугальцем і клубом напружена, тому що Жоау Феліш хоче грати більше, а Дієго Сімеоне зараз довіряє іншим гравцям. Відзначається, що у португальця дуже напружені стосунки з головним тренером команди. Баварія спостерігає за ситуацією та може прийти за гравцем підчас зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, влітку МЮ був готовий заплатити за Феліша 130 мільйонів євро, але отримали відмову.