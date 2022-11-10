Німеччина

Клуб тримає контакт з медперсоналом Сенегалу.

Травма у матчі Баварії проти Вердера вінгера Садіо Мане викликала бурхливу реакцію на батьківщині футболіста. Існує велика ймовірність, що Мане пропустить чемпіонат світу-2022 у Катарі. Але Баварія натякнула, що у Садіо є шанс зіграти на мундіалі.

"Роттен" опублікували твіт, в якому зазначили, що найближчими днями відбудуться додаткові огляди футболіста. А також додали, що Баварія підтримує тісний контакт із федерацією футболу Сенегалу.

Сенегал гратиме у групі А на ЧС-2022. Разом з ними у цьому квартеті Катар, Еквадор та Нідерланди.

Раніше ми писали, що Сенегал звернеться до шаманів, щоб Мане поїхав на ЧС-2022.