Мюнхенці впевнені у своїх футболістах.
Садіо Мане, getty images
18 листопада 2022, 23:23
Баварія не планує підписувати нового гравця, не дивлячись на серйозне пошкодження Садіо Мане, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Стверджується, що в мюнхенському клубі впевнені в тих футболістах, що є в наявності.
Зазначимо, що лідер збірної Сенегалу Садіо Мане не зіграє на чемпіонаті світу через травму, а також може пропустити матч у Лізі чемпіонів проти ПСЖ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівництво Баварії було розлючено включенням Мане у заявку на чемпіонат світу-2022.