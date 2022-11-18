Німеччина

Мюнхенці впевнені у своїх футболістах.

Баварія не планує підписувати нового гравця, не дивлячись на серйозне пошкодження Садіо Мане, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Стверджується, що в мюнхенському клубі впевнені в тих футболістах, що є в наявності.

Зазначимо, що лідер збірної Сенегалу Садіо Мане не зіграє на чемпіонаті світу через травму, а також може пропустити матч у Лізі чемпіонів проти ПСЖ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівництво Баварії було розлючено включенням Мане у заявку на чемпіонат світу-2022.