Німеччина

В клубі незадоволені рішенням футбольної асоціації Сенегалу.

Сенегальська федерація футболу включила лідера національної команди Садіо Мане з Баварії у заявку на чемпіонат світу. Нагадаємо, що Мане напередодні отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера.

Таким рішенням незадоволені у Баварії, повідомляє інсайдер Крістіан Фальк. За його інформацією, в клубі побоюються, що тренерський штаб збірної Сенегалу штучно прискорюватиме одужання Мане, що в подальшому може підвищити ризик рецидиву.

Раніше повідомлялось, що Сенегал звернеться до шаманів, щоб Мане зіграв на ЧС-2022.