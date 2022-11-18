Німеччина

Сенегальський вінгер отримав ушкодження у матчі проти Вердера.

Вінгер Баварії та збірної Сенегалу Садіо Мане успішно переніс операцію, повідомляє прес-служба німецького клубу.

"У четвер Мане переніс успішну операцію в Інсбруку, проведену професором Крістіаном Фінком і доктором Енді Вільямсом з Лондона. Під час операції сухожилля прикріпили до голівки правої малогомілкової кістки.

У зв'язку з цим футболіст не зможе зіграти за Сенегал на чемпіонаті світу і розпочне реабілітацію у Мюнхені у найближчі кілька днів”, – йдеться у заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що через травму 30-річний сенегалець пропустить близько трьох місяців.

Нагадаємо, Мане отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера, який пройшов 8 листопада. Після цього він потрапив у заявку збірної Сенегалу на майбутній ЧС-2022 у Катарі.