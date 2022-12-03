Тренер не покине національну збірну.
Гансі-Дітер Флік, getty images
03 грудня 2022, 13:24
Збірна Німеччини не змогла вийти з групи чемпіонату світу, в якій були Іспанія, Японія та Коста-Рика, та покинула поточний розіграш турніру.
Як повідомляє видання Sport1, керівництво Футбольного союзу Німеччини не збирається звільняти Гансі-Дітера Фліка.
Не дивлячись на невтішний результат, в екстренера Баварії вірять та готові дати йому ще одну можливість.
Стверджується, що більшість гравців німецької збірної підтримують тренера.
Нагадаємо, що збірна Німеччини не вийшла з групи на чемпіонаті світу вже двічі поспіль.