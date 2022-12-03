Німеччина

Тренер не покине національну збірну.

Збірна Німеччини не змогла вийти з групи чемпіонату світу, в якій були Іспанія, Японія та Коста-Рика, та покинула поточний розіграш турніру.

Як повідомляє видання Sport1, керівництво Футбольного союзу Німеччини не збирається звільняти Гансі-Дітера Фліка.

Не дивлячись на невтішний результат, в екстренера Баварії вірять та готові дати йому ще одну можливість.

Стверджується, що більшість гравців німецької збірної підтримують тренера.

Нагадаємо, що збірна Німеччини не вийшла з групи на чемпіонаті світу вже двічі поспіль.